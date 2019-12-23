Эпидемия ОРВИ накрыла Калугу и четыре района области

На 51 неделе в 4 районах области зафиксирована интенсивная заболеваемость ОРВИ: Козельский (+59,6%), Думиничский (+57,7%), Юхновский (+52%) и Ферзиковский (+104,7%).

В Калуге превышение пороговых показателей зарегистрировано у детей до 3 лет (+42,9%), дошкольников (+8,6%) и взрослого населения (+29,7%).

Занятия были приостановлены в 2 классах в школах № 15 и №21.

При этом, заболеваемость совокупного населения области остается ниже уровня эпидемического порога на 23,6%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 23 декабря.

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