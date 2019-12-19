Почти 20 тысяч калужан не могут выехать за границу из-за долгов

На 1 декабря этого года 19,5 тысяч жителей Калужской области ограничены в праве выезда за пределы страны, сообщила пресс-служба УФССП.

Почти 4800 из них накопили долги по алиментам свыше 10 тысяч рублей.

Чтобы не омрачать новогодний отдых неприятными сюрпризами на границе, областные приставы советуют заранее проверить наличие задолженности.

Узнать о своих долгах можно будет во время всероссийской акции.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.