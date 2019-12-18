Приставы проведут предновогоднюю акцию

В Калужской области пройдёт Всероссийская акция судебных приставов «Узнай о своих долгах», сообщила пресс-служба УФССП.
В пятницу, 20 декабря, в канун новогодних и рождественских праздников приставы отправятся в торговые и развлекательные центры, крупные супермаркеты и филиалы МФЦ.
Там будут работать мобильные пункты ведомства, где калужане смогут получить всю необходимую информацию по своим задолженностям.
В Калуге такие пункты будут действовать:
Фото: пресс-служба УФССП в Калужской области.
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