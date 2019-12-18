Приставы проведут предновогоднюю акцию

В Калужской области пройдёт Всероссийская акция судебных приставов «Узнай о своих долгах», сообщила пресс-служба УФССП.

В пятницу, 20 декабря, в канун новогодних и рождественских праздников приставы отправятся в торговые и развлекательные центры, крупные супермаркеты и филиалы МФЦ.

Там будут работать мобильные пункты ведомства, где калужане смогут получить всю необходимую информацию по своим задолженностям.

В Калуге такие пункты будут действовать:

с 10 до 12 часов в МФЦ по адресам ул. Ленина д. 126 ст. 1 и ул. Ф.Энгельса д.22;

с 12 до 14 часов в здании железнодорожного вокзала по адресу Вокзальная площадь ст.3;

с 14 до 16 часов в здании Торгового центра «Европейский» по адресу ул. Кирова д.39.

Фото: пресс-служба УФССП в Калужской области.