Российскую говядину отправят в Марокко

Управление Россельхознадзора три года проводило работу для процедуры допуска российской говядины в Королевство Марокко.
Марокканская сторона подписала ветеринарный сертификат на поставки из России мяса крупного рогатого скота. Документ в ближайшее время будет размещен на официальном сайте Россельхознадзора.
Экспорт российской говядины может начаться незамедлительно с предприятий, ранее прошедших инспекцию марокканской ветеринарной службы с положительным результатом.
Фото: pxhere.com.
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