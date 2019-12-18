Российскую говядину отправят в Марокко

Управление Россельхознадзора три года проводило работу для процедуры допуска российской говядины в Королевство Марокко.

Марокканская сторона подписала ветеринарный сертификат на поставки из России мяса крупного рогатого скота. Документ в ближайшее время будет размещен на официальном сайте Россельхознадзора.

Экспорт российской говядины может начаться незамедлительно с предприятий, ранее прошедших инспекцию марокканской ветеринарной службы с положительным результатом.

Фото: pxhere.com.