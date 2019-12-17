Мошенники выманили 780 тысяч у пенсионерки

65-летняя жительнице Обнинска позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей полагается крупная денежная компенсация за некачественные медикаменты.

Женщину предупредили, что необходимо будет сделать ряд выплат, прежде чем она получит деньги. Пенсионерка подумала и согласилась.

Жертва перевела мошенникам в общей сложности 780 тысяч, после чего телефон злоумышленников перестал отвечать.

В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 17 декабря.

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