Лучшую свалку в лесу нарисовал воспитанник детсада

Мероприятие организовали, чтобы привлечь внимание детей к проблеме свалок в лесах и сформировать ответственное отношение к природе.

Областное министерство природы подвело итоги детского конкурса творческих работ «Свалки в лесах глазами детей», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря.

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