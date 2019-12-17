Лучшую свалку в лесу нарисовал воспитанник детсада

Областное министерство природы подвело итоги детского конкурса творческих работ «Свалки в лесах глазами детей», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря.
Конкурсной комиссией выбраны победители:
Мероприятие организовали, чтобы привлечь внимание детей к проблеме свалок в лесах и сформировать ответственное отношение к природе.
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
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