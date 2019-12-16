Обнинские врачи будут работать все праздники

7 бригад скорой помощи будут дежурить в Обнинске на Новый год. На временное расписание перейдут и медики поликлиники Клинической больницы №8.



Усилят дежурства стационары. Поликлиники, как взрослые, так и детские, будут дежурить 3 и 6 января с 8.00 до 12.00. Во второй половине дня педиатры и терапевты отправятся по вызовам. Дежурить будут на Ленина, 85, а филиалы детской поликлиники на 51-м и Энгельса будут закрыты все праздники, сообщили в администрации наукограда.

‪С 9 января работа поликлиник КБ№8 войдет в обычное русло, как и до праздников.‬

Фото: pxhere.xom.