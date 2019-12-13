Кинотеатр с 70-летней историей отремонтировали в Жиздре

За счет районного бюджета отремонтировали фасад, крыльцо, аппаратную и кинозал.

От Фонда кино кинотеатр получил грант в размере 5 миллионов рублей на закупку кресел и кинооборудования.

В следующем году учреждение отметит 70-летний юбилей.

12 декабря, в четверг, в Жиздре состоялось открытие после масштабной модернизации кинотеатра «Жив-Здрав», сообщило областное министерство культуры.

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