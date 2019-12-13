Юнармейцы рассказали москвичам о калужских героях

Юнармейцы отряда «Форсаж-43» стали участниками праздника в честь Дня Героев Отечества в Москве, сообщила пресс-служба Управления образования в четверг, 12 декабря.

Ребята раздавали прохожим плакаты, на которых было изображение героя-космонавта, военнослужащего, спортсмена – и написано о подвиге, который он совершил.

Так наши школьники рассказали москвичам о героях-калужанах.

Фото: Управление образования города Калуги.