Чиновники обсудили цены и благотворительную помощь

В пятницу, 13 декабря, на очередной планерке чиновники обсудили цены в магазинах, зафиксированные за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба Правительства области.

По данным статистики среди соседних областных центров в Калуге самые низкие цены на творог, яйца, соль и муку. А сосиски, сардельки и маргарин – самые дорогие.

Снизились цены на говядину и бананы – на 3,3% и 4,2% соответственно. А мандарины и подсолнечное масло подросли в цене на 2,4%.

В ходе заседания министр конкурентной политики отметил значимость благотворительной помощи, которую оказывают социальным учреждениям магазины федеральных сетей.

«В преддверии новогодних праздников для детей - это особенно важно», - сообщил он.

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