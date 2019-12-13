Торговцу не удалось подкупить мосальских полицейских

В полицию Мосальска поступило сообщение, что на местной ярмарке торгуют контрафактными сигаретами и алкоголем.
Прибывшие на место оперативники изъяли у гражданина одной из республик ближнего зарубежья 3 600 пачек сигарет и около 30 литров спиртного.
Продукция реализовывалась с возможным нарушением действующего законодательства, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 13 декабря.
При составлении протокола торговец засунул в бардачок служебной машины 27 тысяч рублей.
Стражи порядка данный факт задокументировали и возбудили в отношении 35-летнего мужчины уголовное дело за дачу взятки.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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