Торговцу не удалось подкупить мосальских полицейских

В полицию Мосальска поступило сообщение, что на местной ярмарке торгуют контрафактными сигаретами и алкоголем.

Прибывшие на место оперативники изъяли у гражданина одной из республик ближнего зарубежья 3 600 пачек сигарет и около 30 литров спиртного.

Продукция реализовывалась с возможным нарушением действующего законодательства, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 13 декабря.

При составлении протокола торговец засунул в бардачок служебной машины 27 тысяч рублей.

Стражи порядка данный факт задокументировали и возбудили в отношении 35-летнего мужчины уголовное дело за дачу взятки.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.