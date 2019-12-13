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Кредитную карту Альфа-Банка теперь можно оформить без оплаты годовой комиссии

Опубликовано: 13.12.2019 10:23 0 119
Кредитную карту Альфа-Банка теперь можно оформить без оплаты годовой комиссии

Клиенты Альфа-Банка могут приобрести кредитную карту «100 дней без процентов» без комиссии за первый год обслуживания. Это предложение актуально до конца 2019 года и не действует для ранее оформленных кредитных карт. 

По словам директора по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николая Волосевича, в декабре повышается клиентская активность: покупка новогодних подарков, планирование поездок. Кредитная карта является необходимым помощником для покупателей, что обуславливает решение отменить комиссию за обслуживание карты. 

«100 дней без процентов» представляет собой востребованную на рынке кредитную карту. Владельцы этой карты — несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Кредитная карта «100 дней без процентов» дает возможность клиентам снимать без комиссии в банкоматах банка и партнеров до 50 тысяч рублей ежемесячно. Верхний предел по лимиту — до 500 тысяч рублей. Оформить кредитную карту можно как в физическом отделении банка, так и через приложение.

Альфа-Банк наращивает рыночную долю, составляющую к настоящему времени 10,18%. Повышение кредитно-карточного портфеля преодолело порог в 41% за 9 месяцев этого года, что является самой высокой динамикой среди топ-5 банков российского рынка.

Опубликовано: 13.12.2019 10:23 0 119
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