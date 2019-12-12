Два года строгача получил водитель, ударивший полицейского

Сухиничский районный суд приговорил местного жителя к двум годам исправительгой колонии строгого режима.
Мужчина признан виновным в совершении нескольких преступлений. Находясь в состоянии опьянения, он решил покататься на машине супруги. Когда его остановили автоинспекторы, мужчина ударил кулаком сотрудника полиции.
При назначении наказания судом учтены смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства- наличие на иждивении подсудимого трех малолетних детей, состояние здоровья родственников подсудимого, рецидив преступления.
Фото: pxhere.com.
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