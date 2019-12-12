Школьники напомнили водителям правила движения

Школьники из отряда ЮИД Жуковского района провели акцию «Твой выбор».
Вместе с инспекторами дети объясняли водителям и пешеходам о правилах поведения вблизи школ и детсктх садов.
Организаторы советовали водителям в пути не отвлекаться на телефонные разговоры, а пешеходам – убирать наушники при движении вблизи проезжей части.
Сотрудники ГИБДД продемонстрировали ребятам служебный автомобиль, на котором ежедневно несут службу дорожные полицейские. Стражи порядка показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.
Фото: ГИБДД России по Калужской области.
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