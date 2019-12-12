Школьники напомнили водителям правила движения

Школьники из отряда ЮИД Жуковского района провели акцию «Твой выбор».

Вместе с инспекторами дети объясняли водителям и пешеходам о правилах поведения вблизи школ и детсктх садов.

Организаторы советовали водителям в пути не отвлекаться на телефонные разговоры, а пешеходам – убирать наушники при движении вблизи проезжей части.

Сотрудники ГИБДД продемонстрировали ребятам служебный автомобиль, на котором ежедневно несут службу дорожные полицейские. Стражи порядка показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.

Фото: ГИБДД России по Калужской области.