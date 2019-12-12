В Обнинске отремонтировали знаки и установили систему видеофиксации

Сотрудники службы безопасности дорожного движения установили 17 дорожных знаков на улице Красных Зорь и на проспекте Ленина, а также информационный щит на улице Табулевича, заменили знак на проспекте Ленина.

Отремонтировали 15 знаков, секции пешеходного ограждения, а также очистили от грязи и граффити больше 20 знаков на улице Энгельса и в Самсоновском проезде. На проспекте Ленина отремонтированы два светофора. На улицах Энгельса и Калужской сотрудники предприятия установили у стоп-линий перед пешеходными переходами знаки «Стоп» с табличкой «Фотовидеофиксация» и провели монтаж систем фотовидеонаблюдения, сообщили в администрации Обнинска.

Фото: администрация Обнинска.