В Сухиничах угонщик врезался в столб

Полицейские Сухиничского района расследуют уголовное дело по факту угона.

По версии правоохранителей, молодой человек, прогуливаясь по районному центру, обратил внимание на легковой автомобиль, припаркованный у одного из частных домов. В замке зажигания находились ключи.

Недолго думая, фигурант сел в машину, завел двигатель и поехал кататься. Но вскоре не справился с управлением и врезался в столб, сообщили в региональном УМВД.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции обратили внимание, что рядом с автомобилем находится молодой человек, который сообщил, что он просто шел по улице, когда на него наехал автомобиль.

Однако, отпечатки пальцев на руле совпадали с отпечатками молодого человека. За свои действия ему придется ответить перед судом.

Фото: УМВД России по Калужской области.