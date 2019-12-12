«Обнинск» провел четыре выездных матча

В Высшей лиге «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд прошли поединки 6-го тура.

Клуб «Обнинск» в Ленинградской области обменялся победами в играх против команды «Балтийская волна».

В первой игре с лидером турнира «Северянкой-2» из Череповца наши волейболистки уступили со счетом 0:3. Во втором поединке «Обнинск» дал бой клубу из Вологодской области и проиграл только в пятом сете.

После 6 туров команда из наукограда занимает 6-ое место в турнирной таблице.

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».