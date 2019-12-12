Роскомнадзор предупредил об опасности покупок билетов на елки

В преддверии праздников Роскомнадзор предупреждает пользователей о сайтах, которые могут незаконно собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов на новогодние мероприятия.
Специалистами установлено, что такие страницы опасны: высока вероятность утечки персональных данных.
Роскомнадзор просит проверять наличие SSL сертификата перед вводом личных данных и данных банковской карты.
Фото: pxhere.com.
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