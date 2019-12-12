Просроченный хлеб забраковали

Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили хлебобулочные и кондитерские изделия.

За 9 месяцев этого года брали пробы по следующим показателям: санитарно-химическим - 85 проб, микробиологическим - 496 проб, физико-химическим - 528 проб, радиологическим - 60 проб, на наличие ГМО - 15 проб.

В итоге забракованы и сняты с реализации 73 партии продукции больше 120 килограммов. Основная причина- реализация продукции с истекшим сроком годности, нарушение требований к маркировке.

Фото: pxhere.com.