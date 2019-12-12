Мужчина заплатил 25 тысяч за моральный вред

Житель Спас-Деменска задолжал 25 тысяч рублей за моральный вред. Такое наказание было назначено после вынесения приговора по уголовному делу об умышленом причинении легкого вреда здоровью.

Однако мужчина не спешил рассчитываться по долгам, тогда судебные приставы вынесли в отношении неплательщика постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил почти 2 тысячи рублей.

После этого должник в присутствии судебных приставов оплатил сначала часть задолженности взыскателю, а спустя месяц выплатил и оставшуюся сумму, включая и штрафную санкцию в виде исполнительского сбора.