Муниципалов оштрафовали за непрофессионального мусорщика

Юхновская прокуратура обнаружила, что работник местного МУПа занимался сбором мусора, не имея соответствующей профессиональной подготовки, что является грубым нарушением лицензионных требований.
Прокурор направил в суд заявление о привлечении предприятия к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 11 декабря.
В результате, компании назначили штраф в 50 тысяч рублей.
Фото: Pixabay.com
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