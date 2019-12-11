Муниципалов оштрафовали за непрофессионального мусорщика

Юхновская прокуратура обнаружила, что работник местного МУПа занимался сбором мусора, не имея соответствующей профессиональной подготовки, что является грубым нарушением лицензионных требований.

Прокурор направил в суд заявление о привлечении предприятия к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 11 декабря.

В результате, компании назначили штраф в 50 тысяч рублей.

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