Инспекторы объяснили разницу между «снюсом» и «пэком»

Стражи порядка на прошлой неделе провели беседы о вреде употребления табачных изделий в местных школах, сообщило издание «Боровские известия» в среду, 11 декабря.

Инспекторы ПДН пообщались и с родителями школьников, объяснив им разницу между понятиями: «снюс» (жевательный табак) и «пэки» (бестабачные никотиновые смеси).

Жевательный табак запрещен к продаже с 2016 года.

«Пэки» – это инновационный способ изготовления бездымной, нетабачной никотиновой продукции, которая легально производится и продается.

За время, пока вещество находится во рту, в организм попадает в десятки раз больше никотина, чем при выкуривании сигареты.

В настоящее время в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи никотиновых «пэков» в России.

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