Калужским мамам с детьми предлагают поучаствовать в фотоконкурсе

Областное министерство культуры предлагает калужанам поучаствовать во Всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах».
Об этом ведомство сообщило на своем сайте в среду, 11 декабря.
Мероприятие организовал победитель грантового конкурса от Росмолодежи.
Цель проекта – продемонстрировать национальный колорит народов России.
Участие в конкурсе бесплатное.
Подробные условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.ethno-photo.com
По итогам конкурса будет создан каталог с работами финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей.
Фото: ethno-photo.com
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