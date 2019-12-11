Калужским мамам с детьми предлагают поучаствовать в фотоконкурсе

Областное министерство культуры предлагает калужанам поучаствовать во Всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах».

Об этом ведомство сообщило на своем сайте в среду, 11 декабря.

Мероприятие организовал победитель грантового конкурса от Росмолодежи.

Цель проекта – продемонстрировать национальный колорит народов России.

Участие в конкурсе бесплатное.

Подробные условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.ethno-photo.com

По итогам конкурса будет создан каталог с работами финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей.

Фото: ethno-photo.com