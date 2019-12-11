Приставы проконсультируют всех желающих

12 декабря, в четверг, в аппарате Управления ведомства и его структурных подразделениях пройдёт Общероссийский день приема граждан, сообщила пресс-служба УФССП.

Судебные приставы с 12 до 20 часов будут консультировать всех желающих по правовым вопросам, входящим компетенцию ФССП.

Предварительная запись не требуется.

С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность гражданина или документ, подтверждающий полномочия лица, прибывшего на приём.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.