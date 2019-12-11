Еще одно животное с бешенством обнаружили в Ферзиковском районе

В деревне Кутьково Ферзиковского района обнаружили труп енотовидной собаки.

При лабораторном исследовании выяснилось, что животное было больно бешенством, сообщил областной комитет ветеринарии в среду, 11 декабря.

В целях профилактики заболевания, руководители животноводческих хозяйств и граждане - владельцы питомцев обязаны своевременно вакцинировать животных, не допускать их контактов с дикими зверями и немедленно сообщать ветеринару о случаях покусов.

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