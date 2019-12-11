Житель Малоярославца украл 10 бутылок алкоголя для друзей

Житель Малоярославца вынес из сетевого магазина 10 бутылок с алкоголем.

Молодой человек дожидался момента, когда рядом никого не было, брал продукцию с полки, прятал под куртку и выходил из торговой точки.

Похититель успел сделать три таких «ходки», однако в крайний раз его заметил работник торгового зала.

Очевидец остановить вора не смог, но подробно описал его внешность сотрудникам полиции, после чего правонарушитель был пойман.

Стражам порядка мужчина сказал, что сам не пьет, а алкоголь подарил друзьям.

Гражданину грозит до 2 лет тюрьмы за кражу, сообщила пресс-служба МВД в среду, 11 декабря.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.