Спасатели проводят учения в калужском аэропорту

Сегодня, в среду 11 декабря, в международном аэропорту «Калуга» проводится тактико-специальное учение по реагированию на авиационные происшествия, сообщила пресс-служба МЧС.

По легенде из-за отказа двигателя и задымления салона в Калуге совершил аварийную посадку самолет «Боинг-737-500», на борту которого находятся 94 человека.

Службы аэропорта и территориальных подразделения отработают порядок совместных действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе при оказании помощи пострадавшим, оповещении их родственников и отправки пассажиров в столичные аэропорты.

В мероприятии задействовано 384 человека и 43 единицы техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.