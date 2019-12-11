Предпринимателей проконсультируют в Роспотребнадзоре

19 декабря с 12 до 16 часов в здании Управления Роспотребнадзора пройдет День открытых дверей для предпринимателей.

Специалисты Управления проконсультируют юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по интересующим вопросам.

Помимо этого свои вопросы предприниматели могут задать и в районах.

Адрес Телефон для консультации Управление Роспотребнадзора по Калужской области г. Калуга, ул. Чичерина, д.1а (4842) 55-15-42 Территориальные отделы г. Малоярославец, ул. Кутузова, д. 7 (48431) 2-27-74 г. Киров, ул.Чурилина, д.1 (48456) 5-10-33 г. Людиново, ул. Чугунова, д. 12 (48444) 6-32-04 г. Кондрово, ул. Интернациональная д. 21 (48434) 3-36-55 п.Бабынино, ул.Молодежная, д.23 (84848) 2-13-56

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