Предпринимателей проконсультируют в Роспотребнадзоре

19 декабря с 12 до 16 часов в здании Управления Роспотребнадзора пройдет День открытых дверей для предпринимателей.
Специалисты Управления проконсультируют юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по интересующим вопросам.
Помимо этого свои вопросы предприниматели могут задать и в районах.
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Адрес
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Телефон для консультации
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Управление Роспотребнадзора по Калужской области
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г. Калуга, ул. Чичерина, д.1а
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(4842) 55-15-42
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Территориальные отделы
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г. Малоярославец, ул. Кутузова, д. 7
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(48431) 2-27-74
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г. Киров, ул.Чурилина, д.1
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(48456) 5-10-33
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г. Людиново, ул. Чугунова, д. 12
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(48444) 6-32-04
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г. Кондрово, ул. Интернациональная д. 21
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(48434) 3-36-55
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п.Бабынино, ул.Молодежная, д.23
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(84848) 2-13-56
Фото: pxhere.com.
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