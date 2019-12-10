В Калуге и Малоярославецком районе установлен карантин по бешенству

Постановлениями губернатора карантин установлен в Калуге и в Малоярославецком районе.

В связи с этим, руководители животноводческих хозяйств и владельцы животных обязаны доставлять животных на плановые осмотры и вакцинацию.

А также немедленно сообщать ветеринарному специалисту о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.

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