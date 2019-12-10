Домик Деда Мороза появился в наукограде

В наукограде появился домик Деда Мороза. В нем есть камин и уютное кресло, так что посетители смогут провести здесь рождественскую фотосессию, сообщает портал Obninsk.Name.
Это далеко не первый праздничный арт-объект, который появился в парке.
В конце ноября там нарядили первую в городе новогоднюю ёлку, установили светящиеся ангельские крылья, а рядом с ними заработал объект с дополнительной виртуальной реальностью в виде сказочных персонажей, которых можно увидеть с помощью мобильного приложения.
Фото: Obninsk.Name.
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