Домик Деда Мороза появился в наукограде

В наукограде появился домик Деда Мороза. В нем есть камин и уютное кресло, так что посетители смогут провести здесь рождественскую фотосессию, сообщает портал Obninsk.Name.

Это далеко не первый праздничный арт-объект, который появился в парке.

В конце ноября там нарядили первую в городе новогоднюю ёлку, установили светящиеся ангельские крылья, а рядом с ними заработал объект с дополнительной виртуальной реальностью в виде сказочных персонажей, которых можно увидеть с помощью мобильного приложения.

Фото: Obninsk.Name.