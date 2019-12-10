«Вечный огонь» зажгут в Обнинске в конце декабря

Завершение работ по реконструкции мемориала «Вечный огонь» обсудили на еженедельной планерке в наукограде.
Все работы почти выполнены, сейчас проходит отладка газового оборудования, дополнительно ремонтируется участок плитки от проезжей части до мемориала.
По планам, накануне Дня освобождения обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков, 27 декабря на торжественном митинге вновь зажгут «Вечный огонь».
Фото: администрация Обнинска.
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