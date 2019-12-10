В Обнинске поговорили с пешеходами

В Обнинске продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов.

Автоинспекторы и студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ провели мероприятие «Пешеход, соблюдай ПДД».

Особое внимание уделили детям, сообщили в областной ГИБДД.

На нерегулируемых пешеходных переходах инспекторы рассказывали детям и родителяи о необходимости световозвращающих элементов на одежде.

А до 13 декабря в наукограде пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Проверят организации и водителей, которые осуществляют пассажирские перевозки.

Фото: ГИБДД России по Калужской области.