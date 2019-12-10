В Обнинске поговорили с пешеходами

В Обнинске продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием пешеходов.
Автоинспекторы и студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ провели мероприятие «Пешеход, соблюдай ПДД».
Особое внимание уделили детям, сообщили в областной ГИБДД.
На нерегулируемых пешеходных переходах инспекторы рассказывали детям и родителяи о необходимости световозвращающих элементов на одежде.
А до 13 декабря в наукограде пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Проверят организации и водителей, которые осуществляют пассажирские перевозки.
Фото: ГИБДД России по Калужской области.
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