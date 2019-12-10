Мужчину, объявленного в федеральный розыск, вновь поймали на краже

В Обнинске сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержан мужчина, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.
Подозреваемый попался на краже шести бутылок спиртного: сработала тревожная сигнализация в магазине.
Злоумышленника задержали с поличным.
Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан в полицию. Установлено, что задержанным оказался 40-летний житель Оренбургской области, который находится в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
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