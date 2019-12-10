Калужские полицейские отправились в Дагестан

49 сотрудников калужской полиции выехали в служебную командировку в Республику Дагестан.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, задачи, поставленные перед отрядом, остаются прежними: поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность жителей.

На территории Северо-Кавказского региона бойцы сменят стражей порядка, полугодовая командировка которых подошла к концу. В составе отряда – сотрудники различных подразделений территориальных органов МВД России на районном уровне, областного и городского Управлений МВД.

Фото: УМВД России по Калужской области.