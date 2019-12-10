Таз, бидон и кофеварка привели на скамью подсудимых

В Людиновском районе граждане одной из республик ближнего зарубежья стали фигурантами уголовного дела.

Как сообщили в областном УМВД, двое мужчин решили ограбить частный дом путем взлома.

Им приглянулись алюминиевый бидон, металлический таз и кофеварка: все это подозреваемые хотели сдать в пункт приема металла.

Но не успели: бдительные соседи заметили подозрительных граждан и вызвали наряд полиции. Одного из мужчин неравнодушный сосед удерживал до прибытия наряда. Второго задержали уже по месту жительства.

За кражу мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Калужской области.