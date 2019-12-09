Обнинским многодетным семьям бесплатно раздадут елки

Администрация Обнинска совместно с индивидуальным предпринимателем проводит благотворительную акцию «Ёлка в подарок» для многодетных семей, сообщила пресс-служба руководства города.
С 10 по 31 декабря возле универмага «Центральный» со стороны улицы Энгельса желающие многодетные семьи, зарегистрированные и проживающие в наукограде, могут получить ёлку (высотой до 1метра) при предъявлении удостоверения (справки) многодетного родителя и паспорта.
Фото: Pixabay.com
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