Продавец «сдала» работодателя прокуратуре

Прокуратура Козельского района по обращению местной жительницы проверила местного предпринимателя, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 9 декабря.

Заявительница работала у коммерсанта продавцом в мясном магазине.

Как показала проверка, работодатель в нарушение трудового законодательства, имея все необходимые документы, не заключил с сотрудницей трудовой договор и не производил необходимые отчисления в пенсионный фонд и фонд ОМС.

Материалы направили в трудинспекцию, которая оштрафовала предпринимателя на 7 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.