Продавец «сдала» работодателя прокуратуре

Прокуратура Козельского района по обращению местной жительницы проверила местного предпринимателя, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 9 декабря.
Заявительница работала у коммерсанта продавцом в мясном магазине.
Как показала проверка, работодатель в нарушение трудового законодательства, имея все необходимые документы, не заключил с сотрудницей трудовой договор и не производил необходимые отчисления в пенсионный фонд и фонд ОМС.
Материалы направили в трудинспекцию, которая оштрафовала предпринимателя на 7 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!