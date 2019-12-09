Любитель пьяной езды «накатался» на реальный срок

В Хвастовичском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2114», водитель которого был с явными признаками опьянения и отказался от медосвидетельствования.

Как выяснилось, мужчина уже дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, что на нарушителя никак не повлияло.

На очередном судебном заседании гособвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 9 декабря.

Суд согласился с мнением прокурора и назначил злостному нарушителю 8 месяцев колонии поселения.

Фото: Pixabay.com