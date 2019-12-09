Инспекторы изъяли у 21-летнего парня 177 бутылок алкоголя

Сотрудники ДПС остановили отечественную легковушку на 97 километре автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 9 декабря.
За рулем автомобиля находился 21-летний житель Наро-Фоминска.
В салоне машины стражи порядка обнаружили коробки со 177 бутылками крепкого алкоголя разного наименования без сопроводительных документов.
Молодой человек пояснил, что закупил спиртное для себя у незнакомого мужчины.
Силовики продукцию изъяли и направили на экспертизу.
По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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