Инспекторы изъяли у 21-летнего парня 177 бутылок алкоголя

Сотрудники ДПС остановили отечественную легковушку на 97 километре автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 9 декабря.

За рулем автомобиля находился 21-летний житель Наро-Фоминска.

В салоне машины стражи порядка обнаружили коробки со 177 бутылками крепкого алкоголя разного наименования без сопроводительных документов.

Молодой человек пояснил, что закупил спиртное для себя у незнакомого мужчины.

Силовики продукцию изъяли и направили на экспертизу.

По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.