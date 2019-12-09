«Фольксваген» вытолкнул трактор в кювет

В воскресенье, 8 декабря, в 19:20 на 30 километре автодороги Р-132 «Калуга- Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП, сообщила пресс-служба областного ГИБДД.

По предварительным данным 55-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», двигаясь со стороны Тулы в направлении Калуги, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди трактором «Вольво», отчего тот съехал в кювет.

В результате аварии пострадали 28-летний тракторист и 51-летний пассажир фургона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.