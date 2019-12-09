Кировские полицейские задержали наркомана с поличным

В Кировском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя в тот момент, когда он забирал из тайника сверток.
У нарушителя изъяли пакет с порошком внутри.
Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,6 граммов.
Мужчина пояснил, что дурман приобрел для личного использования.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств».
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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