Кировские полицейские задержали наркомана с поличным

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств».

Мужчина пояснил, что дурман приобрел для личного использования.

У нарушителя изъяли пакет с порошком внутри.

В Кировском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя в тот момент, когда он забирал из тайника сверток.

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