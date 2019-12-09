Продажа хомячков обернулась для калужанки потерей 77 тысяч

Калужанка разместила в Интернете объявление о продаже хомячков.
Почти сразу позвонил потенциальный покупатель, которому доверчивая женщина сообщила реквизиты банковской карты и конфиденциальные сведения.
После этого со счета потерпевшей злоумышленник «увел» 77 тысяч накоплений.
Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 9 декабря.
Фото: Pixabay.com
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