Продажа хомячков обернулась для калужанки потерей 77 тысяч

Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 9 декабря.

После этого со счета потерпевшей злоумышленник «увел» 77 тысяч накоплений.

Почти сразу позвонил потенциальный покупатель, которому доверчивая женщина сообщила реквизиты банковской карты и конфиденциальные сведения.

Калужанка разместила в Интернете объявление о продаже хомячков.

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