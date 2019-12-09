Мужчина вернул свой Mitsubishi, выплатив 130 тысяч

Житель Полотняного завода задолжал гражданке 123 тысячи, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 9 декабря.
Чтобы побудить должника расплатиться силовики закрыли гражданину выезд за границу и запретили любые регистрационные действия с машиной и квартирой.
Однако калужанин продолжил уклонять от уплаты и скрываться от приставов.
Тем не менее, автомобиль неплательщика удалось обнаружить и арестовать.
Кроме того, гражданину назначили исполнительный сбор в 8 600 рублей.
Мужчина не захотел расставаться со своим Mitsubishi Galant и полностью погасил долги.
Фото: Pixabay.com.
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