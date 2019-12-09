Рязанец обокрал калужского медика

В сентябре этого года в одной из больниц города неизвестный зашел в помещение сестринской и украл из кошелька медработника 2 тысячи рублей.
Стражи порядка установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 8 декабря.
Вором оказался ранее судимый житель Рязанской области.
В отношении гражданина возбудили уголовное дело.
Правонарушитель находится под арестом, оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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