Рязанец обокрал калужского медика

В сентябре этого года в одной из больниц города неизвестный зашел в помещение сестринской и украл из кошелька медработника 2 тысячи рублей.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 8 декабря.

Вором оказался ранее судимый житель Рязанской области.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Правонарушитель находится под арестом, оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.