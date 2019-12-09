59-летняя женщина украла телевизор у знакомой

59-летняя жительница Людиновской района сообщила, что из квартиры ее знакомой украли телевизор, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 8 декабря.

Хозяйка помещения в это время находилась в больнице и попросила свою приятельницу присмотреть за имуществом.

Через некоторое время после беседы с оперативниками заявительница созналась, что кражу совершила она, планируя продать похищенное устройство.

Похитительница написала явку с повинной.

Гражданке грозит до 2 лет тюрьмы.

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