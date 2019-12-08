Малоярославецкие полицейские задержали вора-неудачника

В Малоярославце 43-летний местный житель решил поправить свое материальное положение, угоняя машины и сдавая их на металлолом.

Одна удача была не на его стороне.

Сначала злоумышленник не смог завести припаркованную во дворах отечественную легковушку.

Выбрав другую машину, нарушителю удалось запустить двигатель, но уехать далеко он не смог – автомобиль сломался.

В итоге, горе-похитителя задержали полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за попытки кражи.

На время расследования гражданин находится под подпиской о невыезде, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 7 декабря.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.