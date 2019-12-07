Полицейские раскрыли кражу охотничьего ружья

Житель Спас-Деменского района сообщил в полицию, что у него похитили гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра и 8 патронов, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 7 декабря.
Вором оказался ранее судимый 28-летний местный житель, который часто бывал у потерпевшего дома и видел, где хозяин хранит ключи от сейфа с оружием.
В один из дней, когда владельца не было дома, злоумышленник сломал входную дверь и совершил кражу.
Похищенное ружье и патроны нарушитель прятал у себя дома, где их и нашли при обыске оперативники, после чего вернули владельцу.
Правонарушителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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