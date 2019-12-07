Озарение обернулось для калужанина статьей

В полицию Малоярославецкого района поступило сообщение о готовящемся теракте. Мужчина рассказал, что на жд вокзале возле одной из платформ на рельсах заложена бомба.

Сотрудники полиции обследовали территорию, но взрывоопасных предметов не нашли, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 7 декабря.

Стражи порядка установили телефон и адрес звонившего и приехали к нему домой. Оказалось, что гражданин был пьян.

Нарушитель пояснил, что во время распития алкоголя к нему пришла мысль, что на вокзале заложена бомба и могут пострадать люди.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело; ему грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо до 3 лет тюрьмы, либо принудительные работы от 2 до 3 лет.

Фото: Pixabay.com.