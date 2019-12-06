Андрей Убогий представит свои книги в Париже

В столице Франции проходит ежегодное международное литературное мероприятие Салона русской книги «Русская литература. Пятое издание», где состоятся презентации изданных во Франции новых книг русских авторов, книг французских авторов, вдохновленных Россией, а также книг русских авторов на русском языке.

В числе талантливых литераторов, еще не изданных во Франции, но приглашенных к участию в Салоне – калужский писатель, многократный победитель региональных литературных конкурсов Андрей Убогий.

Программа мероприятия включает дебаты, чтения, выставки, кинопоказы, автограф-сессии и концерты.