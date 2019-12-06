Родители угонщиков «попали» на штрафы

Сухиничский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении трех несовершеннолетних жителей района.
Они признаны виновными в совершении угона машины.
Установлено, что подсудимые, находясь в вечернее время возле одного из домов в поселке Бабынино, договорились угнать автомашину родственника одного из участников преступления, для того чтобы покататься.
Суд назначил подросткам штрафы от 15 до 20 тысяч рублей, которые будут выплачивать родители несовершеннолетних.
Фото: pxhere.com.
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